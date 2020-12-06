بريطانيا تسجل 231 وفاة و17272 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 231 وفاة و17272 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت السلطات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 61245، بينما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى أكثر من مليون و723 ألف إصابة.

ومن المقرر أن تبدأ بريطانيا، الثلاثاء المقبل، توزيع لقاح "فايزر" و"بيونتك"، على أن تلحقها الولايات المتحدة ودول أخرى عدة في ديسمبر الجاري.

قبل أيام من بدء توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بريطانيا.

فيما كشفت رسالة لكبار المسؤولين الطبيين في البلاد أن تأثير اللقاح على أعداد مرضى "كوفيد 19" سيكون "محدودا للغاية".

وشددت الرسالة على أن فيروس كورونا "لن يختفي من بريطانيا" مع البدء في توزيع لقاح "فايزر" و"بيونتك" المقرر الثلاثاء، وسط تحذيرات من أن "أشهر الشتاء ستكون قاسية".

واستبشر الكثيرون حول العالم مع الأنباء المتتالية عن اكتشاف لقاحات مضادة لفيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 66 مليون شخص حتى الآن.

وكتبت مجموعة كبار المسؤولين الطبيين رسالة إلى العاملين في الخدمات الصحية في بريطانيا، جاء فيها أن أثر توزيع اللقاح "سيكون هامشيا" على أعداد المرضى خلال الشتاء.

وقالت الرسالة الرسمية إن مرض "كوفيد 19" سيبقي المستشفيات بريطانيا تحت ضغط مستمر خلال الأشهر المقبلة، محذرة من أن التجمعات الاحتفالية في أعياد الميلاد من المرجح أن تزيد الضغط على القطاع الصحي، مما يستدعي الإبقاء على حالة الاستعداد.

وأضافت الرسالة: "الشتاء يشكل دوما وقتا صعبا لقطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، وهذا الشتاء بشكل خاص سيكون أصعب مع (كوفيد 19)".

ورأت الرسالة أن "أخبار اللقاحات الإيجابية تعني أنه يمكننا أن نتطلع إلى عام 2021 بتفاؤل أكبر، لكن توزيع اللقاح سيؤدي إلى تأثير محدود للغاية على صعيد تقليص المصابين الذين يحتاجون عناية الخدمات الصحية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة" على الأقل.