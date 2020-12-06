سكان القاهرة الجديدة عن أصوات التفجيرات: "افتكرنا القيامة قامت"

حالة من القلق سيطرت على سكان القاهرة الجديدة في الساعات الأخيرة، بعد سماع أصوات تفجيرات مدوية، وتساءل السكان عن مصدر تلك الأصوات المخيفة، ومنهم من اختلق قصصا وهمية، والبعض علم سريعًا أمر الحكاية.

وتبين أن تلك الأصوات، جاءت نتيجة تفجيرات صخور وجبال مؤقتة، تحدث بواسطة شركات متخصصة لافتتاح طرق وأعمال إنشاءات، وتحدث كل فترة، وتسمع بشكل دوري.

بعض سكان القاهرة الجديدة عن أصوات التفجيرات: استيقظنا من شدتها

رغم زوال الغموض حول قصة التفجيرات، إلا أن نجل المهندس هشام محمد لم يوافق على النزول معه للتسوق، وفقًا لما قاله هشام، لافتًا إلى أن نجله "أمجد"، كان متخوف من الصوت الذي استيقظ على سماعه.

وتحدث "هشام" لـ"الوطن"، عن الأصوات التي سمعها، "دي تفجيرات يومية في الصحراء، المفروص تفجير واحد صباح كل يومين، أنا خايف تكون تفجيرات النهاردة غير مقصودة، لأن عمرهم ما عملوا أكتر من تفجير واحد.

وقت صدور تلك الأصوات، كان أكرم سعد الطالب الجامعي يسير بدراجته النارية في طريقه إلى المنزل، قبل أن يسمع صوت "يطرش أذنيه" على حد قوله، جعله يشعر لوهلة وأنه ارتكب حادث، قبل أن يستوعب ما حوله، ليقف فورا على جانب الطريق.

ثواني قليلة فصلت صاحب الـ21 عاما لفهم ما يدور حوله، الجميع يتساءل "إيه اللي فرقع ده، هي القيامة قامت ولا إيه"، قبل أن يطمئنهم أحد المارة، بأنه صوت تفجيرات في الصحراء، "فضلت واقف مكاني ربع ساعة خايف أمشي من الخضة، وكلمت أهلي اتطمنت عليهم، وسألتهم قالولي سمعنا الصوت"، على حد قوله.

على عكس الجميع، لم تنجح أصوات التفجيرات، في إيقاظ ياسر محمد من نومه، حدث ما حدث والجميع تساءل وظهر دخان والانفجار أزعج الجيران، وهو كما عليه، لم يحرك ساكنًا، ليتفاجئ بعد سؤاله عن الواقعة، ويقول: "هو في انفجار حصل؟".