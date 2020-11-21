أحد سكان الرحاب: "سيدة النافورة" تعاني من أزمة نفسية ولم تنتحر

عرضت الإعلامية إيمان الحصري قصة لسيدة مقيمه في التجمع الأول حاولت الانتحار عبر إلقاء نفسها في نافوره بسبب خلافات مع زوجها، واستطاعت أجهزة الأمن انقاذها وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت السيدة للتحقيق.

من جانبه، قال عمرو راضي، أحد سكان مدينة الرحاب، إن السيدة تعيش بالقرب من منطقة المطاعم بمدينة الرحاب، جلست في المياه الخاصة بالنافورة، وقام الأمن الخاص بمدينة الرحاب بإخراجها من النافورة: "هي كانت بتمر بظروف نفسية سيئة ولم تحاول الانتحار، ولكن الخبر جرى تداوله على كونه انتحار".

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والمذاع على فضائية "DMC"، أنه لا يجب نشر تلك الحالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن ذلك لا يجوز إنسانيا، حيث إن السيدة تعاني من أزمة نفسية حادة، على إثر ذلك حاولت الانتحار أكثر من مره من قبل: "كانت بتعبر عن غضب جواها وهي مش مدركة، وكانت بتاخد علاج يخص الأعصاب، وكان بيصدر منها حجات مش بأيدها".

وأفاد شهود عيان أن سيدة أقدمت على الانتحار بمنطقة التجمع الأول، بعدما ألقت نفسها في نافورة مياه داخل كمباوند، وتمكنت الشرطة والأهالي من إنقاذها، حيث بررت فعلتها بتكرار الخلافات مع زوجها.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، مفاده إقدام سيدة على الانتحار بنافورة داخل كمباوند بدائرة القسم.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن سيدة ألقت بنفسها داخل النافورة، محاولة الانتحار، بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة وتشاجرها مع زوجها.