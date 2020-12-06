مصدر يطمئن سكان التجمع: أصوات الانفجارات تعود لآلات "تكسير صخور"

قال مصدر مطلع إن صوت الانفجار الذي سُمع بمنطقة القاهرة الجديدة، صدر عن آلات تكسير صخور بإحدى المناطق الجبلية القريبة من المنطقة السكنية، نافيا أنه ناتج عن عمل تخريبي.

وأكد المصدر أن الأعمال مستمرة بالمنطقة في أحد المشروعات المُنفذة بمعرفة إحدى الشركات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن سماع سكان منطقة التجمع دوي انفجار وأصوات مرتفعة لم يميزوها، ما أثار الخوف بين سكان المنطقة.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا، منذ قليل، دوي انفجار في القاهرة الجديدة، بالقرب من منطقة التجمع.

وأكد عدد من مستخدميالسوشيال ميديا أن سكان ومقيمي منطقتي التجمع والشروق سمعوا الصوت المرتفع، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية المعنية لبيان الأمر.