حملات ليلية لتطهير الشوارع لمواجهة كورونا بـ3 مدن بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن 3 حملات ليلية لتطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية ومحيطها فى 3 مدن بمرسى مطروح والحمام وسيوة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد "كوفيد - 19".

ودفع ،اليوم، الأحد وجيه عبدالرازق رئيس مركز ومدينة الحمام بفرق لتطهير الشوارع والأماكن الخدمية، لتعقيمها، بالتنسيق مع فريق الأزمات والطوارئ بشركة المياه فرع الحمام بالإضافة إلى بعض السيارات والمعدات، للقيام بأعمال الرش، من بينها عدد ٢ سيارات مجهزة لاعمال التعقيم حيث تم تطهير وتعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية، أبرزها شارع مراده والنايل سات وعمر بعيو، ومنطقة محطة المياه، ومسجد النور، بالإضافة إلي تطهير أماكن التجمعات السكنية والتجارية والمصالح الحكومية والخدمية بمدينة الحمام لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة على تنفيذ أعمال الرش والتطهير بجانب زيادة أعمال النظافة، بمنطقة رمل الحدادين والشاليهات، ووسط المدينة، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

وقاد رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح حملة مكبرة ليلية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين العامة وأماكن تكدس المواطنين والأسواق والمواقف لمواجهة كورونا.

وأكد جاب الله إجراء تطهير الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة والتى يسير بها أعداد غفيرة من المواطنين يوميا، بالإضافة إلى السيارات ووجود المصالح الحكومية بها، وهى شوارع إسكندرية والجلاء وشكري القوتلي وليبيا وعمر المختار والسوق القديم والثانوية العسكرية، بجانب الشوارع المتفرعة منها وذلك ضمن جهود المدينة لمواجهة انتشار كوفيد 19 طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ولفت إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومية بالمواقف والمدارس وأماكن تكدس المواطنين والمساجد والمصالح الحكومية ومنازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا.

وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد في الأماكن العامة المزدحمة بالمواطنين لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.