باحث اقتصادي: مصر نجحت في إدارة ملف كورونا وتحجيم عدد المصابين

قال محمد نجم، المحلل والباحث الاقتصادي، إن وكالة بلومبيرج وضعت معايير معينة على رأسها حجم الاقتصاد الخاص بالدولة وأن يكون ميزانية الدولة لا تقل عن 200 مليار دولار حتى يتم وضعهم في التقييم الأخير، واحتلال مصر فيها للترتيب الـ25 تعكس قدرة الدولة على تحجيم عدد مصابي فيروس كورونا في مصر، بخلاف تواصل الدولة مع كبريات الشركات المنتجة للقاحات على مستوى العالم.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن أول شحنة ستصل مصر محملة باللقاحات ستكون في مايو المقبل بواقع 20 مليون جرعة، حيث أن هناك عدد من الدول ممن لم يستطعوا الاتفاق على جرعات كبيرة تخص اللقاحات كما اتفقت عليها مصر مع تلك الشركات.

وأوضح أن النظام الطبي المصري قادر على امتصاص صدمات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، كما أن الاقتصاد المصري نجح في استعاده حريته جراء رفع حالة الحذر التي تم تطبيقها في الجائحة الأولي لفيروس كورونا بنهايات مارس الماضي.

وأكد أن مصر استطاعت التواصل مع كل الدول المنتجة للقاحات كورونا، وهناك دول أخرى لم تستطع القيام بما قامت به مصر، كما أنها تقدمت على دول عربية غنية في النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن معيار الصادرات المصرية والسياحة أهم قطاعين خارجيا على مستوى الاقتصاد العالمي، ويجب أن يكونوا إيجابيتين حتى لا تتضرر الدولة، ويعكس قدرة الحكومة المصرية على التعامل مع أزمة فيروس كورونا، واستضافة مصر لكأس العالم لليد يؤكد ضعف عدد الإصابات الخاصة بالفيروس في مصر.

وتابع: "لما يرجع النشاط الاقتصادي بقوة معناه أن الشركات والموانئ هترجع تشتغل وميكنش فيه أي تشكيك بخصوص التصدير والتوريد العالمي من قبل مصر، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري خارجيا".