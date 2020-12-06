الإدارة البيطرية تتبرأ من قتل كلاب "بحوث البترول" بمدينة نصر: بنطعمها

قالت الدكتورة نشوى هيكل، مديرة إدارة شرق مدينة نصر البيطرية، إن الإدارة بريئة من إصدار تعليمات بإجراء إبادة جماعية للكلاب في منطقة بحوث البترول بمدينة نصر.

وأضافت "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الهيئة لا تقوم بسم إلا الكلاب "المسعورة" التي يصدر بخصوصها بلاغا من قبل مجلس الوزراء بعد شكوى يقدمها أحد المواطنين.

وأوضحت أن مديرية الطب البيطري في القاهرة، لن تقوم أبدا بتسميم الكلاب السليمة في الشوارع والطرقات، وتقرر مؤخرا إعطاء لقاح السعار لتحسين صحة الكلاب الضالة في الشوارع لعدم قتلها مستقبلا، "إحنا عايزين نقننه علشان يبقي تحت إشراف الدولة".

وأكدت أن الطب البيطري هو خط الدفاع للحيوان والإنسان على حد السواء، وتسعى الهيئة لعدم نيل الكلاب الضالة المسعورة من المواطنين في الطرقات.