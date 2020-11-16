"الزراعة": تحصين 1109 كلاب واستخراج 287 رخصة خلال أكتوبر

كشف تقرير لهيئة الخدمات البيطرية، أن إجمالي الكلاب المحصنة خلال شهر أكتوبر بلغت 1109 حيوانات، مشيرًا إلى استخراج 287 رخصة على مستوى جميع مديريات الطب البيطري.

وأكدت الهيئة، أن ترخيص الكلاب هو الحل الأمثل للقضاء على مرض السعار، لأن الترخيص مرتبط بالتطعيم، حيث تقوم مديريات الطب البيطري وجميع الإدارات والوحدات التابعة لها بمنح رخصة الكلب في شكل حلقة معدنية صغيرة تُعلق في الطوق الخاص به، وتُثبت به ملكية الشخص للكلب وبه جدول تطعيمه، وذلك لعدم الإضرار بالمواطنين وإعفاء صاحبه من المساءلة القانونية التى يمكن التعرض لها فى حالة الاعتداء، حيث تخضع الكلاب المرخصة لرقابة صحية بيطرية من خلال التطعيم بصفة دورية لتجنب الامراض المعدية والوبائية.

ويعد مرض السعار من أخطر الامراض المشتركة نظراً لخطورته على الصحة العامة، والتى تستوجب الإسراع بمكافحة المرض وكسر دورة انتقاله بين الحيوانات والكلاب الضالة، من خلال إجراء خطة شاملة للمكافحة طبقاً للإمكانيات المتاحة، ووفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة، من الطب البيطري والصحة والمحليات والبيئة، مشيرًا إلى أن الأماكن المهجورة وتراكم القمامة عاملان رئيسيان في هذا التكاثر والانتشار.

وذكر أن تداعيات ظاهرة انتشار الكلاب الضالة لا تقتصر فقط على نقل الأمراض المشتركة وأهمها مرض السعار، بل تمتد إلى ما تسببه من حالات الرعب والهلع والتخويف، وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.