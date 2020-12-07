قبل هيفاء وهبي.. الخوف من الحسد يسيطر على عدد من الفنانات

سيطرت فكرة الخوف من الحسد على عدد كبير من الفنانات وعبرن عن ذلك بطرقهن الخاصة.

وحرصت هيفاء وهبي على نشر "سورة الفلق" عبر الاستوري الخاص بها عبر انستجرام بعد نشر عدد من الصور لها، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخشي فيها هيفاء من الحسد وتعلن عن ذلك، فقد سبق لها ورسمت وشم عين على كتفها وأعلنت أنها اختارت العين خوفا من الحسد.

الفنانة فيفي عبده هي الأخرى حريصة على ارتداء الخرز الأزرق بصفة مستمرة فجميع اكسسوارتها التي ظهرت بها مؤخرا كانت عبارة عن خرز أزرق سواء خاتم أو أنسيال أو سلسلة، بالإضافة إلى استعمال لزمتها الشهيرة "خمسة مواه".

الفنانة دلال عبد العزيز كشفت في عدد من اللقاءات التليفزيونية أن سر حملها "السبحة" في كل مكان أن نجمها خفيف لذلك تسبح بها طوال الوقت تجنبا للحسد والعين.

الفنانة صابرين هي الأخرى أكدت في عدد من اللقاءات التلفزيونية أيضا خوفها من الحسد لذلك تحرص على البخور وتحصين منزلها ونفسها بصفة مستمرة.

أما الفنانة إلهام شاهين صرحت أيضا في عدد من الوسائل الإعلامية أن خوفها الشديد من الحسد يجعلها لا تخرج أبدا من منزلها قبل قراءة المعوذتين وعدد من أدعية تحصين النفس قبل الخروج من المنزل حتى تقي نفسها من العين.

المطربة الإماراتية أحلام هي الأخرى أكثر الفنانات خوفا من الحسد وتحرص على تبخير نفسها بشكل دائم كنوع من التحصين وذلك عرف تتبعه أحلام قبل بداية أي عمل فني جديد.