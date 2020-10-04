احلام تطمئن جمهورها على ثالث يوم من لقاح كورونا: كل شيء ممتاز

طمأنت المطربة الإماراتية أحلام جمهورها على حالتها الصحية، بعد ثالث يوم من تلقيها لقاح كورونا.

وكتبت أحلام على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة "مساء الخير، اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي اخذته لكوفيد 19،‬⁩ الحمد لله كل شيء ممتاز، وأنا مرتاحة جداً، وثقتي في بلادي إنها صاحبة الريادة دائماً، أسال الله أن ينفع به الإنسانيه جميعاً".

وأعلنت المطربة الإماراتية أحلام عبر "تويتر" تلقيها أول جرعة من لقاح كورنا، ضمن الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة الإماراتية، لمنع انتشار الفيروس في البلاد، وكتبت "إيمانًا مني وتقديرًا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة، وانطلاقًا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي، ورغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر ⁧‫ كورونا،‬⁩ وكلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد ⁧‫لا تشلون هم".‬⁩

ايمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيده وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيره بالقطاع الطبي الاماراتي والرغبه مني في المساهمه في انتهاء هذه الجائحه ضد فايروس العصر #كورونا وكلي امل وثقه بالله متمثله بمقوله سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد #لا_تشلون_هم pic.twitter.com/EmOc75xcXi — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 2, 2020

وأحيت أحلام مؤخرًا اليوم الوطني التسعين للسعودية، وفوجئت يوم الحفل بقرار إلغاء حضور الجمهور، وتأثرت بذلك وبكت في بداية حفلها على المسرح، قائلة "الفنان حتى لو صوته حلو إلا أن جمهوره هو تاج راسه.. أقول لجمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله يا ربي تزول الغمة ونجتمع من جديد".

وأعلنت أحلام في وقت سابق عن تشوقها لمقابلة الجمهور بعد فترة غياب، وأعلنت عن إحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية.