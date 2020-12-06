الاحتلال الإسرائيلي يصدق على 4 مشاريع استيطانية جديدة بالضفة الغربية

صدقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على 4 مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنها بصدد المصادقة على بناء 9 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنة "عطروت" شمال القدس المحتلة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام بالقرب من مطار القدس الدولي المهجور (قلنديا)، علمًا بأنه تم الاستيلاء على هذه الأراضي في مطلع السبعينات من القرن الماضي.

وأوضحت (وفا) أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف صادقت اليوم على 4 مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربيّة المحتلة، بهدف تسهيل تنقّل المستوطنين، وهي: شارع التفافي اللبّان الغربي؛ وشارع "موديعين - عيليت" (446)، وتطوير حاجز قلنديا، وتخطيط شارع بين مستوطنة "آدم" وحزما.

كما أعلنت ريغيف تخصيص ميزانيّة 400 مليون شيكل لتطوير المواصلات في المستوطنات، بعدما عرضت الشهر الماضي خطّة استراتيجيّة بعيدة المدى لشبكة مواصلات جديدة تربط بين المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة.

يشار إلى أن مخطط التوسع الاستيطاني في "عطروت" وُضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في أكثر من مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967.