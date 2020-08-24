اندلاع 15 حريقا في مستوطنات "غلاف غزة"

اندلعت حرائق عدة في مستوطنات "غلاف غزة"، اليوم الاثنين، بعد سقوط بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة الفلسطيني، حسب موقع "حدشوت بتاخون" الإسرائيلي.

وأوضح الموقع الإسرائيلي اندلاع 15 حريق في "غلاف غزة" منها، حريق في المجلس الإقليمي أشكول، وآخر في شاعر هنيجف،حيث توجهت طواقم إطفاء الحرائق الإسرائيلية إلى مكان الحرائق وباشرت في إخمادها.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع قرابة 40 حريقًا في أحراش الغلاف أمس الأحد، جراء سقوط البالونات الحارقة.

في سياق منفصل زار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي مستوطنات "غلاف غزة"، واجرى لقاءً مع قيادة "فرقة غزة"، لتقييم الأوضاع الميدانية والتوتر القائم مع قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية وطيران الاحتلال استهدفا الليلة الماضية، عدة أهداف قريبة من منازل المدنيين شرقي محافظات غزة، ما أسفر عن وجود أضرار مادية.