السادات: المجتمع المدني الحقوقي يعمل لصالح الدولة.. ونحتاج لبناء الثقة

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المجتمع المدني الحقوقي ليس ضد الدولة، ورصده لبعض السلبيات حول الآداء يكون من أجل الإصلاح.

وطالب السادات في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "أون"، بضرورة إصلاح المفاهيم لدى الجهات التي تتعاطى مع هذه التقارير، وأن هدفها ليس هدم الدولة، لكنها قد تكون بحسب وصفه أمور كاشفة، تدفع هذه الجهات للإصلاح والتعديل والتطوير.

وتابع: "مش هدم للدولة، لكنها قد تكون تقارير كاشفة للإصلاح والتطوير، إحنا محتاجين نعيد بناء الثقة بين كل من يعمل في المجتمع المدني وبين الدولة وأجهزتها المختلفة، لأنها علاقة تضررت كثيرا في السنوات الأخيرة".

وأردف: "الإعلام عليه دور في تصحيح هذه الصورة المغلوطة، وإعادة الثقة بين هذه المنظمات والدولة، خاصة أن مجلس الشيوخ من صميم اختصاصاته، أن يتعاطى مع كل من له علاقة بين مقومات الدولة من السلام المجتمعي والحقوق والحريات، ومن ثم أطالب مجلس الشيوخ، بتنظيم جلسات استماع لكل المنظمات الحقوقية، بغية الوصول لصيغة، حتى تنتهي حملات التشويه والتخوين".