فودة يتفقد مشروع ميناء اليخوت بدهب: المعبر السياحي الأول مع السعودية

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء جمال عبد الرشيد سكرتيرعام المحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعميد وليد المعداوي رئيس مدينة دهب واللواء بحري خالد زهران رئيس هيئة موانئ البحر الأحمرموقع إقامة مشروع إنشاء ميناء لليخوت "القوارب السريعة" بمدينة دهب.

وتأتي أهمية المشروع من كونه المرفأ الواصل للطريق البحري بين مدينتى مقنا السعودية بمنطقة تبوك وبين مدينة دهب المصرية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لسهولة وسرعة وأمان التنقل بين المدينتين.

ويهدف المشروع لتنشيط السياحة في منطقة دهب، وأن تصبح المعبر السياحي الأول مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج وتنشيط السياحة فى سيناء عامة وجنوب سيناء خاصة، كما سيسهم بالمثل على تنشيط السياحة فى إمارة تبوك وكل الامارات السعودية المجاورة، بالإضافة إلى تنشيط سياحة اليخوت مع دول الخليج بنسبة كبيرة كجزء من السياحة العربية إلى مصر بجانب مضاعفة أنشطة النقل السياحى.

وقال الشيخ ناصر بريك من أهالي مدينة دهب، إن المشروعات البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية ستكون فاتحة خير على البلدين، مؤكدا أن الدراسات المشتركة تؤكد أن ميناء اليخوت ومشروع الربط البحري بين مصر والمملكة العربية من مدينة دهب إلى السعودية ستجذب لمصر شهرياً أكثر من ربع مليون سائح.

وأضاف أن المشروع سيعيد اكتشاف دهب مرة أخرى، مؤكدا أن قربها ونويبع من شرم الشيخ كان سببًا رئيسيًا في انخفاض معدلات السياحة، مؤكدا إن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل لشباب سيناء والذي من المتوقع أن توفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل في المرحلة الاولى، سواء بالمشروع نفسه أو بالقرى السياحية المجاورة، وفى المرحلة الثانية للمشروع سيوفر مليون فرصة عمل بقرى دهب والقرى السياحية ككل وفي المشروع نفسه.