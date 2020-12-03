لو بتحب تسافر في الكريسماس.. ازاي تقضي 5 أيام في دهب بـ 600 جنيه؟

في الشهور القليلة الأخيرة من نهاية العام، يحرص الكثير من محبي السفر على البحث عن عروض مناسبة لهم لقضاء عطلة سنوية مميزة في الأماكن الأكثر دفئًا في تلك الفترة، وتعد مدينة دهب من أبرز الأماكن التي يحرص الكثير منهم على السفر لها خصوصا في احتفالات رأس السنة.

وتقدم الكثير من شركات السياحة الداخلية، العديد من العربوض الخاصة بالإقامة لعدة أيام في مدين دهب بأقل تكلفة ممكنة، حيث اجتمع عدد من تلك الشركات على قيمة مالية لتكلفة عرض السفر لدهب بقيمة مالية تقدر بـ 600 جنيه.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمواطنيها من خدمات يومية، تكلفة قضاء مدة 5 أيام و 4 ليالي في مدينة دهب، وفق حديث عدد من الشركات مع "الوطن"، للاستعلام عن تلك التكلفة، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد الرحلات الثابتة

تتحدد مواعيد الرحلات بشكل ثابت أسبوعيا، حيث تنطلق الرحلات إلى مدينة دهب من القاهرة في معظم الأحيان كل يوم أحد وخميس من كل أسبوع، وفي حالة إذا كان الانطلاق من اسكندرية، يتم إضافة مبلغ في حدود 150 جنيها على تكلفة الرحلة.

ما تشمله رحلة دهب بتكلفة 600 جنيه

- يشمل ثمن الرحلات الإقامة في فنادق ذات 4 نجوم أو هوستيل أو كامب، حسب عرض الشركة المقدم للعملاء، للإقامة لمدة 5 أيام و 4 ليالي.

- كما يشمل أيضا انتقالات رحلة الذهاب والعودة من وإلى القاهرة.

- توفر العديد من الشركات رحلات إضافية أخرى داخل دهب مثل رحلات إلى شاطئ اللاجونا.

- كما يمنح العديد من الشركات رحلات إضافية أخرى مثل رحلات لشاطئ ثري بولز.

كما توفر الشركات عددا من الرحلات الداخلية الأخرى مثل رحلات البيتش باجي والسفاري واليخت داخل البحر، ولكن يتم احتساب ثمنها بقيمة إضافية على سعر الرحلة الأساسي المقدر بـ 600 جنيه.