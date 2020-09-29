مقدما برنامج "من مصر" ينعيان أمير الكويت: له وقفات مهمة بالمنطقة

نعى الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، أمير دولة الكويت الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح بعد وفاته المنية اليوم، مقدمًا خالص العزاء للحكومة والشعب الكويتي داعيًا الله بأن يتغمده في واسع رحمته.

من جانبها، نعت الإعلامية ريهام إبراهيم الأمير الكويتي، قائلة: "إنه في وداع أمير الكويت الملقب بأمير الإنسانية الكثير من المحطات المهمة في تاريخ الكويت على المستوى السياسي، فكان له وقفات مهمة جدًا في دولة الكويت والمنطقة، وكان له محطات مهمة على المستوى الإنساني".

وتابعت: "العلاقات التي تجمع الكويت بمصر هي علاقات تضرب بجذورها التاريخ علقات مليئة بزخم الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحديدًا خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي كان هناك الكثير من العلاقات التي جمعته مع أمير الكويت الراحل، وازدادت رسوخًا ومتانة في كافة المجالات".

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت قد توفى اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تليفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التليفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، اليوم، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.