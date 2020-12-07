5 مكروهات للوضوء أبرزها الزيادة على ثلاث

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنَّ الله تعالى فرض الوضوء في ليلة الإسراء والمعراج مع الصلاة، حيث قال النبي: "مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء".

وأشار "جمعة"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أنَّ الوضوء بمثابة تأهيل من المولى عز وجل للمسلم قبل الدخول عليه ومناجاته، وله أركان وسُنن ومكروهات حددها الفقهاء

وأوضح أنَّ مكروهات الوضوء تعني أنَّ هناك أعمالاً لا ينبغي فعلها مع الوضوء، وإن حدثت منه فإن ذكر مكروه وليس حرامًا، بمعنى أنه لا يأثم عليه والأولى ترك هذه الأعمال، مستعرضا إياها في خمسة أشياء وهي:-

- ترك أي شيء من سنن الوضوء.

- الإسراف في الماء.

- الزيادة على ثلاث.

- الاستعانة بمن يقوم بأعمال الوضوء للمسلم بغير عذر "كالاستعانة بالخادم مثلاً".

- المبالغة في المضمضمة والاستنشاق للصائم.

في سياق آخر، أوضح "جمعة" خلال صفحته أيضًا، آداب قضاء الحاجة في كتاب الطهارة، قائلا إنَّ الإسلام دين الحياة، ودين النظام، علم الإنسانية آداب التعايش مع كون الله، كما علم الإنسان كيفية التعايش مع نفسه، ولذلك وضع آداباً للطعام، وأداباً للشراب، وآداباً للنوم، وآداباً للحديث، وآداباً للجلوس، وآدابا للقيام، وآداباً لقضاء الحاجة.. وكل هذه الأشياء عرفتها الحضارة الغربية بعد ذلك باسم "الإتيكيت" أي أدبيات التعايش مع المجتمع الإنساني، فالإسلام سباق في وضع تلك الأدبيات، وعلم الدنيا كلها هذه الأمور.

وأوضح أنَّ قضاء الحاجة هو التخلص من فضلات الطعام من أي السبيلين، وعبر الإسلام بقضاء الحاجة تنزهاً من التحدث في تفاصيل تفهم تأباها النفس البشرية، ويحتاج من يقضي حاجته أن يعرف كيف يكون متطهراً بعد هذه العملية، بمعنى كيف يتطهر منها؟ وهو ما يسمى بعملية "الاستنجاء".

ونوه إلى أنَّ الاستنجاء عند الفقهاء هو إزالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه. والمقصود "بحجر الاستنجاء" كل طاهر جامد قالع غير محترم. كالمناديل الورقية في أيامنا هذه، مبينًا أنَّ الاستنجاء واجب على المسلم، يأثم تاركه حتى وإن لم يكن يريد التطهر، لأن ترك النجاسات بغير عذر على الإنسان حرام شرعاً.

وتابع: "الأولى أن يجمع من يتطهر من البول والغائط بين حجر الاستنجاء (المنديل الورق) والماء، وإن أراد الاقتصار على أحدهما (المنديل الورق أو الماء) فالماء أولى".