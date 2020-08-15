مفتي الجمهورية: لعاب الكلب على الجسد أو الثياب لا يفسد الوضوء

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على سؤال سيدة حول اقتنائها كّلب بمنزلها، وأحيانًا ما يقوم بملامسة جسدها أو ثيابها أثناء الصلاة أو بعد الوضوء وقبل الصلاة، فذكر أن الفتوى قائمة على التيسير، وعلى السيدة أن تتعايش مع الكلب وتتعبد ربها.

وأضاف "علام"، خلال حواره على شاشة "صدى البلد"، أنه إذا توضأت السيدة وجاء لعاب الكلب على بدنها أو على ثيابها فلا حرج عليها، ولا تحتاج إلى إعادة الوضوء أو لغسيل الثياب، "لعابة وشعره طاهر طالما هو حي، أما إذا كان ميتا فله أحكام أخرى، ولكن كل حي طاهر".