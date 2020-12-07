محاكمة محمود عزت بـ"مكتب الإرشاد".. وطعن 105 متهمين في "أحداث عابدين"

تشهد محاكم القاهرة، اليوم، نظر عدة جلسات أبرزها أولى جلسات محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في قضية أحداث مكتب الإرشاد، كما تنظر محكمة الجنايات براءة أحمد شفيق، وتنظر محكمة النقض الطعن المقدم من 105 متهمين في أحداث العنف بعابدين.

وتنظر اليوم الإثنين الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد غيابيًا بأحداث مكتب الإرشاد.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم، لنظر إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.

كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، أحال قيادات الإخوان الإرهابية الى المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه، تنفيذا لغرض إرهابي.

كما تستكمل اليوم الدائرة 2 إرهاب والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث "عنف مسجد الفتح".

وتنظر محكمة النقض الطعن المقدم من 105 متهمين بالتورط في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة عابدين في القاهرة على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات.

وقررت محكمة النقض، في جلسة سابقة، إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضي.

وتستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة العباسية نظر جلسة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية إهدار المال العام.

وأصدَرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.