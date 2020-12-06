تأجيل أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" إلى 13 ديسمبر الجاري

قررت محكمة الطفل، تأجيل محاكمة الطفل المعروف إعلاميا بـ"طفل المرور"، إلى جلسة 13 ديسمبر الجاري، للاطلاع، وذلك في اتهامه بالاعتدائه على فرد شرطة، وظهوره فى مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال سبه الآخرين بألفاظ نابة، و3 آخرين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية كلا من المستشار كرولس عاطف، وإسلام أيمن، وسكرتارية سامية محمد، وحسام المغربي.

كانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، و3 أطفال آخرين وبالغ، إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم على حيازتهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.

ونسبت لهم النيابة اتهامات بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.