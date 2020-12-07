قاتلة زوجها بالخانكة تعترف: زهقت منه.. واترجاني أنقله المستشفى ورفضت

"أنا زهقت من بخله.. باس إيدي علشان أنقذه.. وسيبته يموت".. هذه الكلمات كانت مضمون اعترافات ربة منزل بتفاصيل قتل زوجها أثناء التحقيق معها في النيابة العامة، حيث أشارت المتهمة إلى أن القتيل حاول التعدي عليها بالضرب فقررت التخلص منه، وأمسكت سكين المطبخ وسددت الطعنات بصورة عشوائية حتى سقط جثة هامدة.

وقالت المتهمة في التحقيقات إنها جلست بجوار الجثة لمدة نصف ساعة حتى حضر أفراد الأسرة وشاهدوا الضحية ملقي على الأرض وسط الدماء، فحاولوا إنقاذه ونقله إلى المستشفي ولكنه لفظ أنفاسه، وأكدت أنها نادمة على جريمتها بسبب أولادها خوفًا عليهم من "كلام الناس".

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمة هي الزوجة الثانية للمجني عليه، وأنه كان دائم الشجار معها بسبب خلافات زوجية، مشيرة إلى أنه في يوم الجريمة كان المجني عليه متواجدًا بالمنزل وطلب منها إعداد طعام بسرعة، فطالبته المتهمة بأموال لشراء متطلبات المنزل، وعندما رفض نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة وانتهت بمقتل الزوج.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة ، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير نهائي عنه.

وتلقى العميد محمد عبد السلام مأمور مركز الخانكة، إخطارًا من مستشفى الخانكة بوصول "س ع"، 70 سنة، مقيم بدائرة مركز الخانكة، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وحُرر عن ذلك المحضررقم 88103 إداري 2020 بمركز شرطة الخانكة.

وأُخطر اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وانتقل المقدم أحمد سامى عفيفي، رئيس مباحث مركز الخانكة، لموقع البلاغ، وتبين من التحريات قيام" أ م" 50 سنة، زوجة المجني عليه، بارتكاب الواقعة، إثر خلافات زوجية بينهما وبين زوجها فقامت بطعنة بسكين طعنة نافذة بالصدر، أودت بحياته.

ودلت تحريات أجهزة البحث الجنائي في الواقعة أن المتهمة هى الزوجة الثانية للمجني عليه ونشب خلاف بينهما حول مصروف المنزل، وتشاجر الزوجان وحاول المجني عليه التعدي بالضرب على المتهمة فاستلت سكين مطبخ وطعنته، وقالت المتهمة في التحقيقات أن المجني عليه كان لا ينفق عليها من راتب المعاش الذي يتقاضاه.