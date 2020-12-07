اليونان تدعو سفراء الاتحاد الأوروبي لفرض حظر سلاح على تركيا

قالت وسائل إعلام يونانية، إنَّ أثينا ستدعو سفراء الاتحاد الأوروبي لفرض حظر سلاح على تركيا، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".

وأشارت إلى أنَّ فرض حظر سلاح على تركيا سيتمّ بحثه خلال القمة الأوروبية المقرر عقدها الخميس المقبل.

ويدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على تركيا، حيث من المقرر أن يقيّم وزراء الخارجية الأوروبيين، اليوم الإثنين، الأمر بسبب نزاع الغاز في البحر المتوسط وملفات أخرى.

إلا أن المسؤولين الأوروبيين لن يتخذوا قرارات في اجتماعهم اليوم تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط ​​أو مواجهة العواقب.

وبينما أعلنت تركيا قبل أيام، على لسان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أنها مستعدة للحوار مع اليونان دون شروط مسبقة، أكّد الاتحاد الأوروبي أن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، وهو أمر مرفوض.

بدوره، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر" من خلال تقديم تنازلات والتراجع عنها بعد ذلك.

فى المقابل، اعتبر حلف الناتو، أنَّ انسحاب سفينة التنقيب التركية "أوروتش ريس" من مياه قبرص قبل أيام من انعقاد القمة الأوروبية، مؤشرا إيجابيا يساعد على تخفيف التوتر، إلا أن ينس ستولتنبرج، أكّد أنَّ هناك قلقًا إزاء الوضع في شرق المتوسط، مشدداً على مواصلة السعي من أجل تفادي الصدام في المنطقة.

وأتت هذه التطورات في وقت أعلن فيه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أمس الأحد، أنَّ تركيا تقوم بعمليات عسكرية على أراض أجنبية وتحتل أراضي في دول مجاورة وتهدد بإشعال حرب، مؤكدا أنها تهدد استقرار أوروبا والعرب والقوقاز.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني، أنَّ تركيا تنازع الدول الأوروبية على السيادة والحقوق السيادية، مشيرًا إلى أنَّها تنقل المتطرفين وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدعم الحركات المتطرفة.