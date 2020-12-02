وزير خارجية اليونان يشيد بالنتائج الإيجابية لزيارة السيسي إلى أثينا

أشاد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أثينا، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الماضي، وما عكسته من توافق في الرؤى ووجهات النظر بين القيادة السياسية في الدولتين، لا سيما بشأن الجهود المبذولة للتصدي للتحديات المُشتركة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير إسماعيل خيرت سفير مصر لدى اليونان، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية اليوناني، لمتابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي، إلى أثينا، وما تضمنته تلك الزيارة من اتفاق الجانبين على تعزيز سبل التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما أثنى "ديندياس" على قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع مصر واليونان، والتنسيق المستمر بينهما على مختلف الأصعدة.

وبحث السفير "خيرت" مع الوزير اليوناني، خلال اللقاء، آخر المُستجدات الخاصة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، فضلاً عن سُبل زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.