سقوط تاجر مخدرات في القناطر بنصف كيلو هيروين

ضبطت أجهزة البحث الجنائي في القليوبية تاجر مخدرات بالقناطر الخيرية، وبحوزته نصف كيلو هيروين وسلاح أبيض، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها

كانت معلومات سرية وردت للواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، بقيام عاطل بالاتجار فى الهيروين على نطاق واسع بمدينة القناطر الخيرية ويتخذ من حدائق القناطر مسرحا لممارسة نشاطه الاجرامى للهروب من المراقبة.

تم عرض المعلومات على اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، فكلف قوة أمنية من رجال المباحث قادها المقدم محمود علام رئيس مباحث القناطر الخيرية، بالقاء القبض على المتهم، وتمكنت القوة من ضبطه في أحد الأكمنة وتبين أنه يدعى "ا.ع.ف" 26 عامًا، عاطل، ومقيم بأشمون المنوفية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى 600 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض " سنجة

في وقت سابق تمكنت أجهزة الامن بالقليوبية من ضبط تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات عقب مطاردة مع عناصره وقال مصدر أمني إن معلومات توافرت بشأن قيام مجموعة من العاطلين بترويج وبيع المخدرات على المتعاطين بالخانكة فكلف اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بسرعة القبض على المتهمين.

جري تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والذي تمكن من القبض على المتهمين أثناء مطاردتهم وهم "ع. ع .م " 20 عاطل ومقيم كفر شبين وبحوزته سلاح نارى فرد روسى محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 465 جنيه وهاتف محمول و " ا .س .م " 38 عاطل ومقيم منشية الجبل الأصفر الخانكة و " ح .م .م " 23 عاطل ومقيم سرياقوس الخانكة ، وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 450 جنيه وعدد 2 هاتف محمول