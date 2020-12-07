العربية للتصنيع تدرس إنتاج "تنك الغاز" للسيارات: تعميق المنتج المحلي

تدرس الهيئة العربية للتصنيع، برئاسة الفريق عبدالمنعم التراس، تصنيع أسطوانات "تنك الغاز" للعمل كوقود للسيارات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لإنتاج أسطوانات الأكسجين، وإنتاج عدادات الغاز الذكية لتركيبها في المنازل.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعميق التصنيع المحلي، والتحول الرقمي، بالتزامن مع اتجاه الدولة لتشجيع عمل الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، والتحول الرقمي في مجال عدادات الخدمات المختلفة مثل المياه والغاز والكهرباء.

ووقع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "انسيرف للخدمات المتكاملة"، موضحاً أنها تعد من كبرى الشركات الاستشارية الإدارية العالمية لتطوير، وتحسين بيئة الأعمال لعملائها لمساعداتهم أن يصبحوا شركات عالية الأداء، بالتعاون مع خبراء دوليين متخصصين على مستوى كل قطاع صناعي.

وأضاف "التراس"، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال وفقاً لأحدث التقنيات والمهارات الإدارية الحديثة، ومن ثم تم توقيع هذا التعاون.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز كافة الجهود للتعاون في مجالات متعددة ومنها إنتاج أنظمة الإضاءة وكابلات الطاقة وكابلات الألياف البصرية للتطبيقات المختلفة محليا وإنتاج اسطوانات T4 لتنك غاز وقود السيارات بأنواعها وأسطوانة الأوكسجين وطفايات الحريق، بالإضافة إلى إنتاج حقن بلاستيكية يتم استخدامها لمرة واحدة فقط.

وأضاف أن التعاون يمتد لتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي ونقل البيانات لمراكز المعلومات وبرامج منظومة استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتطوير البنية التحتية الرقمية، فضلا عن إنتاج عدادات الغاز الذكية للمنازل.

من جانبه، أعرب الدكتور نائل عبدالوهاب عبدالله رئيس شركة "انسيرف" للخدمات المتكاملة، عن ثقته في نجاح هذا التعاون وذلك لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من استراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بأحدث التقنيات والمهارات وفقا لرؤية مصر 2030, مؤكدا أن شركة "انسيرف" تقدم كافة خبراتها الاستشارية لتطوير وتعزيز مجالات التعاون.