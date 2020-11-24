اليوم.. "العربية للتصنيع" توقع اتفاق تصميم أكبر مصنع لـ كابلات الألياف

يشهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، توقيع اتفاق تعاون لتصميم والإشراف على أعمال تصميم مصنع "كابلات الفايبر"، بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس عبر جماعة المهندسين الاستشاريين، بحضور المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بنية".

ويعتبر "مصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية"، الذي ينفذ بالشركة مع الهيئة العربية للتصنيع، أكبر مصنع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية في مصر والمنطقة العربية والإفريقية باستثمارات من المقرر أن تتعدى المليار جنيهاً.

كانت "العربية للتصنيع"، قد وقعت في وقت سابق العقد النهائي لتأسيس المصنع مع "بنية"، كما تمّ توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية على هامش توقيع العقد، وبمشاركة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والهيئة العربية للتصنيع، وشركة بنية للكابلات؛ لتحقيق التعاون المتبادل في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات البشرية لإعداد كوادر بشرية مدربة في مجال تركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.

وأكّد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في تصريحات صحفية سابقة له، أنَّه تمّ تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات؛ بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحقيق الرقمنة لكل مشروعات التنمية العملاقة.

وأوضح التراس، أنَّ هذا الصرح الصناعي يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا كابلات الألياف الضوئية بمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتًا إلى أنَّ "العربية للتصنيع" تستهدف بهذه الشراكة تأسيس صناعة وطنية تلبي احتياجات السوق المحلية من بنى تحتية تكنولوجيا متطورة للشبكات والاتصالات؛ لخدمة المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر، إضافة إلى فتح منافذ للتصدير للمنطقة العربية وإفريقيا.

وأكّد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، خلال حضوره العقد النهائي لتنفيذ المصنع في وقت سابق، أنَّ المشروع يعد أكبر مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية في قطاعها الجنوبي بالعين السخنة، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والمنطقة الاقتصادية؛ لإحداث تنمية حقيقية وجذب استثمارات محلية مفيدة والمضي قدمًا في تحقيق رؤية الدولة للمنطقة الاقتصادية، لتكون مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.