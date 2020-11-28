اليوم.. وزير الدفاع العراقي يزور الهيئة العربية للتصنيع

يزور الفريق جمعة سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق، مقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع، اليوم، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة والدول العربية الصديقة والشقيقة.

ومن المقرر أن يستقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وزير الدفاع العراقي والوفد المرافق له، بحضور السفير أحمد نايف الدليمي، سفير دولة العراق في القاهرة.

وسيعرض "التراس"، وقيادات "العربية للتصنيع"، خلال الزيارة، أبرز المنتجات التي تنتجها مصانع الهيئة العربية للتصنيع المدنية والعسكرية، وستبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

كان وزير الدفاع العراقي، قد التقي خلال زياراته الرسمية التي يجريها لمصر حالياً، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كما أجرى زيارة لمقر وزارة الدفاع المصرية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، فضلًا عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس حرص مصر على التعاون مع العراق في كافة المجالات، خاصةً الشق العسكري، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كافة التحديات التي تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه الشقيق، كما طلب نقل تحياته إلى شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.

من جانبه؛ أعرب وزير الدفاع العراقي تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً بعد نجاحها تحت قيادة الرئيس في أن تصبح نموذجًا ملهمًا يحتذى به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة.

كما نقل إلى الرئيس تحيات شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكدًا على تقدير العراق حكومةً وشعبًا للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على شتى الأصعدة.