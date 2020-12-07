المرور يمنح السيارات الكهربائية تراخيص دائمة للمرة الأولى: كانت شهرية

تلقت إدارات المرور بجمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، قراراً بالبدء في منح السيارات الكهربائية تراخيص دائمة، كالسيارات التي تعمل بالوقود الحي.

وكانت السيارات الكهربائية تمنح تراخيص مؤقتة شهرية سابقا قبل صدور القرار الحالي، الذي يأتي نتيجة لتضرر العديد من مستهلكي السيارات الكهربائية في مصر، من إجراءات الترخيص كل شهر، وتشجيعا من الدولة على نشر السيارات الكهربائية في مصر، كوقود نظيف وصديق للبيئة.

وجاء في القرار، أنه سيتم ترخيص السيارات الكهربائية، طبقا للاشتراطات الفنية الواردة بقانون المرور ولائحته التنفيذية، مع مراعاة عدم خضوعهم للضرائب والرسوم التي يتم حسابها على أساس السعة اللترية للسيارات التي تعمل بالوقود، وعلى الراغبين في الترخيص سداد القيم المالية، التي لا يعتمد تقديرها على السعة اللترية، وهي كالتالي:

مقابل تطوير اللوحات 115 جنيها

تأمين اللوحات 100 جنيه

قيمة الملصق الإلكتروني 75 جنيها

تكاليف إصدار رخصة السير 20 جنيها.

طابع الشهيد 5 جنيهات.

رسم سنوي لاستعمال الراديو 104 جنيهات.

رسم استعمال اللوحات 00.40 جنيه.

الفحص الفني المميكن 200 جنيه بحد أقصى.

إيصال صلاحية جهاز الإطفاء + طابع شرطة 5 جنيهات + 15 جنيها.

نموذج الفحص الفني 101 مرور + طابع شرطة 2.10 جنيه + 5 جنيهات.

دمغة تنمية 10 قروش.

دمغة نوعية 3 جنيهات.

صندوق تحسين خدمات المرور "محافظة" 50 جنيها بحد أقصى.

ويأتي ذلك، ضمن حرص الدولة على تشجيع السيارات الكهربائية في السوق وتوسيع نطاق استيرادها، ومحاولة الدولة في التسهيل على المواطنين إجراءات استيرادها وترخيصها لنشر ثقافة السيارات الخالية من الانبعاثات.

واتجهت الكثير من الدول وشركات السيارات، لدعم السيارات الكهربائية، لنشر الطاقة النظيفة، في الشوارع ومحاولة التخلص من السيارات التي تعمل بالوقود الحي.

جدير بالذكر، أن هناك الكثير من الشركات التي وضعت خططاً مستقبلية للقضاء على السيارات التي تعمل بالوقود الحي بشكل تام.