أردوغان يتراجع عن غطرسته: لا نريد تصعيدا في شرق المتوسط

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، إن تركيا لا تسعى للتصعيد في شرق المتوسط، بل تعمل على حل الخلافات بالتعاون وبشكل عادل، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأضاف أردوغان "على الاتحاد الأوروبي ألّا يتصرف حيال شرق المتوسط حسب أهواء اليونان وقبرص"، قائلًا "لن نعترف بالمخططات والخرائط الرامية إلى حبس تركيا بسواحل أنطاليا".

ويدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على تركيا، حيث من المقرر أن يقيّم وزراء الخارجية الأوروبيين، اليوم الإثنين، الأمر بسبب نزاع الغاز في البحر المتوسط وملفات أخرى.

إلا أن المسؤولين الأوروبيين لن يتخذوا قرارات في اجتماعهم اليوم تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط ​​أو مواجهة العواقب.