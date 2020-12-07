مفاجأة في تحريات "عامل الديليفري": عنده زباين رجالة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة القبض على فني الدش الشهير بـ"العنتيل الديليفري" الذي أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يبدي من خلالها استعداده لممارسة الفجور مع السيدات بمقابل مادي وصل إلى 500 جنيه ووجبة كباب، عن أن المتهم مارس الفجور والرذيلة مع الرجال بمقابل مادي، وشارك في حفلات إباحية جماعية.

وتبين أن المتهم أنشأ صفحة أخرى لممارسة الفجور مع الرجال، واستقبل طلبات وقام بتلبيتها وحصل منهم على مقابل مادي أعلى من السيدات، وحسب اعترافاته، فقد برر حصوله على هذا المقابل قائلًا: "محدش يرضى يعمل اللي بعمله".

وأظهر فحص هاتف المتهم وجود رسائل فاضحة متبادلة بينه وبين عدد من الرجال يبدي من خلالها استعداده لممارسة الفجور بمقابل مادي يحصل عليه قبل قيامه بمهمته.

وتبين من الرسائل أن المتهم لبّى طلبات عدد من الرجال وتبادل صور فاضحة ونكات جنسية معهم، وخلال مجريات التحقيق السابقة، ذكر المتهم أنه كان يراسل السيدات بنظام رسائل "البرايفت" ثم يحدد الموعد ويتجه إليهن بموتوسيكل، مرتديا عفريتة (ملابس صيانة) وحقيبة أدوات صيانة الدش، لتمثيل إصلاح الدش حال تم ضبطه.

وقال إنه توصل لتلك الفكرة عندما أجرى حوارا مع إحدى السيدات وعرض عليها الأمر، فوافقت فأنشأ صفحة أخرى، وكتب عبارات غامضة مضمونها عرض خدماته الجنسية على السيدات عبر صفحته على "فيس بوك"، بمقابل مادي.

وأشار المتهم في التحقيقات إلى أنه تلقى طلبات عديدة فاعتقد أنهن سيدات يراسلنه على سبيل الهزار، لكن تبين أنهن جادات فبدأ في تلبية الطبات وكان يحصل على 500 جنيها ووجبة كباب أو يحصل على ثمنها، لافتا إلى أن حقيبته كان بها أصناف متعددة من الأدوية المقوية والمكملات الغذائية.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي أن المتهم أطلق على نفسه "عنتيل ديليفري" وأسس صفحة على أحد المواقع الإلكترونية ينشر بها بعض العبارات يبدي خلالها استعداده لممارسة الفجور مقابل مبلغ مالي، وعقب اكتشاف الصفحة قام ضابط بمباحث الآداب بمراسلته واستدرجه إلى كمين في شقة والقبض عليه أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية.

وتبين أنه مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة الفجور عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأنشأ الصفحة لذات الغرض، كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم".

وأحيل المتهم للتحقيق وتم تحريز هاتفه الذي يحتوي على المراسلات الجنسية التي جرت بينه وبين فتيات، وتبين أنه عرض عليهن مماسة الفجور بمقابل مادي وبلا تمييز.