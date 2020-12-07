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محمود مسلم

ضبط 5404 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 541 مخالفة غلق

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الوطن
10:41 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020
حملة مرورية

حملة مرورية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

  وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

تحرير (541) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية.. بمخالفة قرار الغلق.

إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5404) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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