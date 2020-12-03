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محمود مسلم

ضبط 5461 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 644 مخالفة غلق 

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الوطن
10:49 ص | الخميس 03 ديسمبر 2020
ارتداء الكمامة فى المواصلات

ارتداء الكمامة فى المواصلات

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

وتحرير 644 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية؛ بمخالفة قرار الغلق.

واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5461 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

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