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محمود مسلم

ضبط 5712 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

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الوطن
10:44 ص | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
حملة مرورية

حملة مرورية

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

- تحرير 586 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق.

اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5712 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

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