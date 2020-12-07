لجنة حقوق الإنسان بـ"الداخلية" تتفقد أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بمديرية أمن الفيوم

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية ..

فقد قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الفيوم للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.

هذا وقد تفقدت اللجنة سجن الفيوم العمومى من حيث أماكن الزيارات وكافة مرافق السجن، ومراجعة كافة سُبل الإعاشة والرعاية المقدمة للنزلاء.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنيين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام) ، وكذا عدد من المواطنين ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

كما إضطلعت اللجنة فى ضوء تفعيل المشاركة الإيجابية لمبادرة "كلنا واحد" بزيارة دار لرعاية أيتام ، وكذا دار لرعاية المسنين .. بمشاركة وفد من مديرية أمن الفيوم .. كما قامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف الطبى على عدد من الأيتام والمسنين ، وتقديم بعض الهدايا العينية لهم.