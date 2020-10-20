لجنة من قطاع حقوق الإنسان بـ"الداخلية" في جولة بأقسام شرطة البحيرة

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، جولة مرورية على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن البحيرة، للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية.

وتفقدت اللجنة الخدمات التي تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر.

كما تفقدت اللجنة سجن دمنهور العمومي "رجال ونساء" من حيث أماكن الزيارات ومرافق السجن ومراجعة سبل الإعاشة والرعاية المقدمة للنزلاء.

كما وجه قطاع الخدمات الطبية قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وتمّ توقيع الكشف الطبي على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.