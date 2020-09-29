رئيس التحرير

محمود مسلم

لجنة قطاع حقوق الإنسان بالداخلية في جولة بأقسام الشرطة بالمنوفية

كتب:

الوطن
11:32 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
جانب من أعمال الشرطة لحقوق الإنسان

جانب من أعمال الشرطة لحقوق الإنسان

نظمت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، جولة مرورية على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن المنوفية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كل أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر.

  

كما وجه قطاع الخدمات الطبية قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تمّ توقيع الكشف الطبي على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام الشرطة ، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

اقرأ المزيد:

آخرها تطبيق وزارة الداخلية.. 6 تطبيقات حكومية يجب أن تكون على هاتفك

خطوات التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية للاستفادة من خدماته.. منها نشرة المرور

إستعدادات أمنية مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية لتأمين جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020

4 معايير منعت تسجيل مبنى وزارة الداخلية كتراث

الصندوق السيادي يحدد مصير مبنى وزارة الداخلية الأثري.. عمره 163 عاما

وزارة الداخلية السودانية: 88 وفاة و 44 مصابا جراء السيول

وزارة الداخلية تحبط محاولات تهريب جمركي بينها "كتاب أثري"

جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع