لجنة قطاع حقوق الإنسان بالداخلية في جولة بأقسام الشرطة بالمنوفية

نظمت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، جولة مرورية على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن المنوفية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كل أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر.

كما وجه قطاع الخدمات الطبية قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تمّ توقيع الكشف الطبي على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام الشرطة ، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.