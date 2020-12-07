جيهان جادو: زيارة السيسي إلى فرنسا فارقة.. وتأتي في توقيت صعب

قالت الدكتورة جيهان جادو السياسية الفرنسية – المصرية، وعضو مجلس الحي بفرساي، لـ"الوطن"، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا تأتي في توقيت صعب، لهذا هي زيارة فارقة.

وأضافت "جادو"، أن هناك العديد من الملفات المهمة والحيوية سيتم مناقشتها، خصوصًا أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقش اليوم فرض عقوبات على تركيا، إضافة إلى أن "العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا لها جذور تاريخية، والزيارة تعمق العلاقة أكثر بين القاهرة وباريس اقتصاديًا وتجاريًا وعسكريًا".

وقالت "جادو" إن أهم ما في الزيارة الوقوف على يعض مستجدات الشرق الأوسط وأبرزها القضية الليبية، وملف مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد أمن أوروبا، ويهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أنها ستكون زيارة ناجحة، فضلًا عن مناقشة ملفات التعاون الثنائي بين، وتعزيز التعاون العسكري، أو تبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، وتعظيم الاستثمارات.

ويلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى باريس، كأول لقاء قمة مباشر بينهما منذ اجتماعهما في القاهرة قبل نحو عامين.

وتبدأ الزيارة بحفل ترحيب رسمي يليه لقاء بين الرئيسين في الإليزيه ثم مؤتمر صحفي. ويلتقي الرئيس السيسي بعد ذلك رئيس البرلمان ريشار فيرّان، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالجو قبل مأدبة عشاء في الإليزيه.

ويتوجه الرئيس السيسي غدا إلى قوس النصر ليضع إكليلاً من الزهور على نصب الجندي المجهول قبل أن يلتقي رئيس الوزراء جان كاستيكس ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه.

وسيقيّم الرئيسان أيضاً تعاون البلدين في ملفات كبرى متعلقة بالأمن الإقليمي، مثل مكافحة الإرهاب والأزمة الليبية والخلافات مع تركيا في شرق المتوسط، وفق شبكة "مونت كارلو" الفرنسية.

وتريد فرنسا ومصر تعزيز المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر في الملف الليبي، من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم إلى استئناف الحوار السياسي الداخلي.