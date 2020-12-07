مديريات الأمن تستقبل عدد من ذوى الإحتياجات الخاصة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعى والإنسانى، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصرى.. وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة.

فقد قامت مديريات أمن (الأقصر – المنوفية – بورسعيد - مطروح - الوادى الجديد – الفيوم – دمياط – الشرقية) بإستقبال عدد من الأشخاص من ذوى الإحتياجات الخاصة من مختلف المراحل العمرية بمقر أندية الشرطة بنطاق المحافظات ، وتم إقامة إحتفالية تضمنت عروضاً وفقرات فنية مختلفة ، وتم توزيع بعض الهدايا الرمزية عليهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بتلك الزيارة .. وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وكان لتلك الزيارات أثراً طيباً فى نفوس الأطفال والمشرفين وأولياء الأمور لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى الفعاليات والأنشطة الإنسانية ، والذين وجهوا الشكر لرجال الشرطة لحرصهم على مشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة.