إيبارشية ببا والفشن تعلن استمرار القداسات وتضع نظام جديد لسهرات كيهك

قال الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا للأقباط الأرثوذكس، إن الاجتماعات والقداسات مستمرة بكنائس الإيبارشية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد.

وأضاف أسقف ببا والفشن وسمسطا، أن سهرات كيهك في الكنائس الواسعة الكبيرة ستكون من 10 مساءً حتى السادسة صباحاً، وفي الكنائس الصغيرة من 6 مساءً حتى العاشرة مساءً، مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد وتكون الجنازات قاصرة على اسرة المنتقل والعزاء يوم واحد في القاعة والثالث أيضاً في القاعة.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدأت، اليوم الاثنين، تطبيق القرارات الجديدة التي اتخذها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد زيادة حدة الإصابات والوفيات في صفوف كهنة الكنيسة، على أن تطبق تلك القرارات لمدة شهر في إيبارشية البابا التي تشمل كنائس القاهرة والإسكندرية، مع ترك حرية تقرير ما تراه الإيبارشيات لكل مطران وأسقف.

وشملت الإجراءات الجديدة تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا، ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.

وقال بيان صادر عن الكنيسة، إنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمتوفين من الكهنة والشعب تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية، حيث تقرر تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهراتٍ المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، إلى جانب إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المتوفي ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن، كذلك إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

ونوه البيان إلى أن الافتقاد سوف يقتصر فقط على الاتصال التليفوني، ويسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (4 أفراد)، كما تقرر أن تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25 %، ويلتزم الكهنة والشمامسة وجميع أفرد الشعب بإتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية، فإن الأب المطران أو الأسقف كلٌ في إيبارشيته يقرر بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.