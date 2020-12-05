الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

أعلنت الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية، اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

فقررت إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، عقب اجتماع الأنبا تيموثاؤس، أسقف الإيبارشية، مع مجمع الكهنة، بمقر المطرانية، تعليق الاجتماعات وفصول التربيه الكنسية ومعظم الأنشطة، على أن تستمر القداسات بنفس نظام الحجز بأعداد محددة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازيه بدقه كم هو متبع. كما تم التوصية بمتابعة كل كنيسة الحالات المصابة من الشعب بالفيروس وتقديم كل أنواع الدعم لها.

ويأتي ذلك بعد وفاة كاهنين أثنين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية، في إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، وهما القمص أرسانيوس لطفي كاهن كنيسة رئيس الملائكة، والقس صرابامون عزيز كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالزقازيق.

وأعلنت الطائفة الإنجيلية، أنها تتابع عن كثب ما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة -بكل أجهزتها وقطاعاتها- لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد مصر، ومكافحة الموجة الثانية لانتشار الوباء.

وبناء على اجتماع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، تقرر: "استمرار العبادة بالكنائس بحضور 25% من مساحة الكنيسة لكل الاجتماعات والمناسبات، والتشديد والتدقيق في الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة، أما فيما يخص الجنازات لا يزيد عدد الحضور عن 25% من مساحة الكنيسة على أن تقتصر المراسم على الصلاة بالكنيسة فقط (يلغى العزاء بجميع القاعات)، وفيما يخصُّ الأفراح يقتصر الحضور على 25% من مساحة الكنيسة، وإلغاء أي تجمعات، على أن تتم المغادرة مباشرةً بعد مراسم الأفراح، وتعليق جميع الزيارات الرعوية".

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم السبت 19 ديسمبر لمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع والاطلاع على كل التقارير.