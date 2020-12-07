أستاذ جيولوجيا عن خروج النار من باطن الأرض بالوادي الجديد: ظاهرة صحية

فسر الدكتور محمد ثروت هيكل، أستاذ قسم الجيولوجيا بجامعة طنطا، خروج النار من باطن الأرض بمحافظة الوادي الجديد، قائلا: إن هذه الظاهرة قديمة منذ آلاف السنوات في أماكن كثيرة من العالم منها الهند، تركيا، مصر، والصين.

وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن هذه الظاهرة تسمى "الينابيع الحارة"، وهي تحدث نتيجة دورة المياه في باطن الأرض، وعندما تضعف تنطلق هذه المياه الحارة على سطح الأرض، أما سبب الحرائق والنيران فيرجع إلى أن الصخور المرتبطة بها هذه المياه الحارة تكون صخور طفلة بيتومينية التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وأكد أن هذه الظاهرة طبيعية وموجودة في كثير من أنحاء العالم "منطقة الصحراء الغربية تحتوي على الكثير من هذه الصخور، كما أنها موجودة في اليمن، مع العلم أن هذه الينابيع الحارة لها استخدامات طبية كثيرة جدا لوجود بعض الأملاح فيها وبعض الكلوريد والهالوجينات وغيرها وهو ما يستخدم في علاج بعض الأمراض في أحيان كثيرة".

وأشار إلى أن هذه الينابيع إذا انتشرت وتكونت فإنها تتحول إلى منتجعات صحية كما حدث في كثير من بلدان العالم، وأن الصحراء الغربية المصرية مليئة بها، "هذه ظاهرة صحية متقلقش خالص، وهي توجد في منطقة الصحراء الغربية فقط".

وتابع أن النيران التي حدثت نتيجة اشتعالها من الصخور الحاوية لها، وبالتالي الحرارة ساعدت على إشتعالها ولا يوجد بها أي مشكلة تماما، وأن هذه المياه بها معادن مهمة جدا لشفاء بعض الأمراض وخاصة أمراض المفاصل، والعظام وكثير من الأطباء تعلم ذلك.

واستطرد أن هذه الينابيع الحارة استخدمت استخدام جيد جدا في الهند وتركيا للشفاء وهي ثروة طبيعية وليست كارثية.