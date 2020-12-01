القوى العاملة: توفير 120 فرصة عمل.. والتفتيش على 208 منشأة عمالياً بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 7 شباب ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 202 من راغبى العمل ، وتوفير 120 فرصة عمل.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 23 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة لـ 23 عاملا ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى مطالب عمالية ، تم تسوية 4 شكاوي منها ، بالإضافة إلى شكوي واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة .

ولفت الوزير إلي أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 74 ألف جنيه لـ 25 عاملا من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي: إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 208 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 6 محاضر مخالفات عمالية ، وعمل 4 ندوات توعية لشرح أحكام قانون العمل ، وتنظيم الأسرة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 47 منشأة ، 2 حملة تفتيشية ، وعمل 12 قياسات ميدانية .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لعدد (10) متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة ، و 10 متدربين على مهنة السباكة الصحية ، بالوحدة المتنقلة بقرى الأربعين ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية ( حياة كريمة " مهنتك مستقبلك " ، وجاري تنفيذ دورة تدريبية لعدد (10) متدربة على مهنة التفصيل والخياطة بمركز تدريب مهنى الخارجة ، فضلاً عن البدء فى تنفيذ دورة تدريبية على مهنة الكليم والسجاد اليدوى لعدد(15) متدربة من الفتيات بقرية البشندى بمركز بلاط .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 74 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.