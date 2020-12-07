الأنبا إبرآم يقصر القداسات بكنائس الفيوم على 3 أيام أسبوعيا

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، اتخاذ الأنبا إبرآم، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، عدد من الإجراءات الجديدة في الخدمات الكنسية، بسبب تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المطرانية، في بيان لها، إنه تقرر أن تقتصر صلاة القداسات في 3 أيام فقط، وهي الأحد والأربعاء والجمعة أسبوعيًا، على أن يقام قداس واحد فقط، في كل يوم من هذه الأيام، بجميع كنائس الإيبارشية، مع الاستمرار في العمل بالنظام القائم، بالتحديد المسبق لليوم، والموعد لمن يرغب في الحضور من خلال الاتصال التليفوني.

وتضمنت الإجراءات الجديدة المقررة، أن يتراوح أعداد الحضور بكل قداس، ما بين 50 إلى 100 فرد كحد أقصى، بحسب سعة كل كنيسة بمفردها، ويفضل عدم تكرار حضور القداسات إلا مرة واحدة في الشهر أو أكثر لإتاحة الفرصة للجميع بالحضور، على ألا تقام قداسات مخصصة لفئة عمرية معينة أو خدمة بذاتها.

كما قررت المطرانية، تعليق صلوات التسبحة الكيهكية، بجميع كنائس الإيبارشية، وتتم متابعتها بالمنزل عبر القنوات الفضائية المسيحية، وكذلك تعليق جميع الاجتماعات والخدمات والتربية الكنسية بجميع أنواعها لكل المراحل العمرية، وأن تقتصر صلاة الجناز على المنتقلين بكنائس الإيبارشية على أسرة المنتقل، بحد أقصى 20 فردا، وبحضور كاهن واحد وشماس، وأن تقام تذكارات الأربعين والسنوية بدير الأنبا أور، بعد التواصل مع الأب الراهب بالدير.

وتقرر الاستمرار في إتمام سري المعمودية والميرون بكنائس الإيبارشية في الثلاثة أيام المخصصة لإقامة القداسات فقط، ولا يزيد عدد الحضور لها عن 4 أفراد كحد أقصى، مع تحديد يوم وموعد لإتمام الصلاة طبقا للنظام المخصص لحضور القداسات.

كما تقرر تعليق الزيارات الفردية والجماعية، لأديرة القديس العظيم الأنبا إبرام بالعزب، ورئيس الملائكة الجليل غبريال بجبل النقلون، والقديس مكاريوس السكندري ببرية الريان، مع الاستمرار في تعليق صلاة الثالث، وصلاة الحميم، والزيارات المنزلية، والرحلات داخل الفيوم وخارجها، ومقابلات الآباء، واستخدام قاعات المناسبات، والأنشطة الكنسية.

وشدد مطران الفيوم، على ضرورة اتباع الجميع بدون استثناء للإجراءات الاحترازية والوقائية في الكنيسة وخارجها، من ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة بالأيدي، والتباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي، وعدم المخالطة مع الآخرين عند ظهور أي أعراض مرضية، وعدم مشاركة المتعلقات الشخصية مع الآخرين، واستخدام الكحول والمطهرات.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت اليوم الاثنين تطبيق القرارات الجديدة التي اتخذها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد زيادة حدة الإصابات والوفيات في صفوف كهنة الكنيسة، على أن تطبق تلك القرارات لمدة شهر في إيبارشية البابا التي تشمل كنائس القاهرة والإسكندرية، مع ترك حرية تقرير ما تراه الإيبارشيات لكل مطران وأسقف.

وشملت الإجراءات الجديدة تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا، ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.