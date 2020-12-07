التلفزيون المصري يحتفل بذكرى ميلاد كرم مطاوع: جنتل الشاشة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا عن ذكرى ميلاد الفنان الراحل كرم مطاوع، الذي يعتبر أحد رموز المسرح المصري، حيث انطلق من خشبته لآفاق فنية أكبر بفضل موهبته التي جعلته قاسما مشتركا في كثير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

ويحل يوم الـ7 من ديسمبر ذكرى ميلاده في عام 1993، فهو من مواليد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1954 وبكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1955، ودرس المسرح بأكاديمية الفنون في العاصمة الإيطالية روما.

وقدم الراحل كرم مطاوع أولى مسرحياته في عام 1964 بعنوان "الفرافير"، ثم تبعها بمسرحية "ياسين وبهية" من تأليف نجيب سرور، وتلتها مسرحية "الفتى مهران" عام 1965 والتي قام ببطولتها وإخراجها، وعمل مدرسا في المعهد الوطني للفنون الدرامية بالجزائر في مطلع السبعينيات وحتى عام 1975 حيث تخرج على يديه رواد المسرح الجزائري ومن بينهم مرير جمال، رماس حميد، عياد مصطفى، زيان شريف، وصوفيا.

وتدرج في المناصب بمسرح الدولة حتى تولى رئاسة البيت الفني للمسرح واكتشف العديد من الوجوه الشابة من بينهم الفنانة سعاد نصر والتي كان أستاذها بمعهد التمثيل، إلى جانب المسرح عمل بالسينما حيث شارك في أفلام عدة منها منها "امرأة للأسف"، "أنا والعذاب وهواك"، "المشاغبات الثلاثة"، وكان آخرها فيلم "المنسي" عام 1993.

وهو والد الفنانة حنان مطاوع، من زوجته الثانية الفنانة سهير المرشدي، وتوفي في 9 ديسمبر 1996، عن عمر يناهز الـ63 عاما.