ألمانيا: الاتحاد الأوروبي سيبحث اتخاذ إجراءات ضد تركيا في نزاع المتوسط

أعلنت ألمانيا أن الاتحاد الأوروبي سيبحث اتخاذ إجراءات ضد تركيا في نزاع شرق المتوسط، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقال وزير الخارجية الألماني: عملنا على تسهيل الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لكن الاستفزازات أنقرة حالت دون إجراء محادثات مباشرة .

ويدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على تركيا، حيث من المقرر أن يقيّم وزراء الخارجية الأوروبيين، اليوم الإثنين، الأمر بسبب نزاع الغاز في البحر المتوسط وملفات أخرى.

إلا أن المسؤولين الأوروبيين لن يتخذوا قرارات في اجتماعهم اليوم تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط ​​أو مواجهة العواقب.