بث مباشر.. مراسم استقبال الرئيس السيسي بقصر الإليزيه

تذيع قناة "إكسترا نيوز" مراسم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الإليزيه بفرنسا.

ويلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى باريس، كأول لقاء قمة مباشر بينهما منذ اجتماعهما في القاهرة قبل نحو عامين.

ومن المقرر أنَّ تبدأ الزيارة بحفل ترحيب رسمي يليه لقاء بين الرئيسين في الإليزيه ثم مؤتمر صحفي.

ويلتقي الرئيس السيسي بعد ذلك رئيس البرلمان ريشار فيرّان، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالجو قبل مأدبة عشاء في الإليزيه.