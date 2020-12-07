وسيم السيسي: قضاة الرومان كانوا يشكون من نكت المحامين المصريين القدماء

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، خلال اتصال هاتفي بالبرنامج، إن حضارة مصر حضارة حياة، ويكفي أن السلم الموسيقي كان في الأصل مصريا، حيث كان ثلاثيا ثم خماسيا ثم سباعيا، ولم يتقدم بعد ذلك، كما أن كل أنواع الرقص بما فيهم الجنائزي، والآلات الموسيقية عدا البيانو، وكل الرياضات عدا كرة القدم كانت مصريا.

وأضاف "السيسي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن أوزوريس هو النبي إدريس، والنطق السليم له "أودوريس"، والذي جاء لمصر وعلم شعبها أن هناك حياة بعد الحياة، وجنة ونار، كما أن أعياد العالم جميعها جاءت من مصر، لافتا إلى أن مسلسل الرسوم المتحركة "توم وجيري"، كان مصريا.

ولفت إلى أن الرومان كانوا يشكون من النكت و"التريقة" من المحامين المصريين على القضاة الرومان في ذلك الوقت.

واستعرض البرنامج تقريرا، بمناسبة مرور عام على تأسيسه، عن المواقف الإنسانية الكثيرة التي عرضها البرنامج خلال العام الماضي، معلقة الإعلامية ريهام إبراهيم: "قدمنا مواقف إنسانية في البرنامج من خلال مساعدة ناس كتير كانت بتقدم لنا استغاثات ورسايل، وكنا بنحاول نوصل صوتهم للي يقدر يساعدهم والحمد لله قدرنا في مواقف كتير كنا موجودين".

وتابع الإعلامي عمرو خليل: "إن شاء الله دايما على صفحة البرنامج بنرحب بأي طلب وكل يوم بيجلنا طلبات، والحمد لله كان امبارح فيه مشكلة لسكان مدينة العبور ورئيس الجهاز مشكور كان معانا ووعد، والناس كانت مبسوطة، وأرجوكم اللي عنده طلب مننا يبعت لنا وربنا يقدرنا".

وجه الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، لفريق إعداد البرنامج، وذلك خلال الاحتفال بمرور عام على تأسيسه.

كما وجه الإعلامي الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، والمهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ والمشرف العام على هذه البرامج.