عاجل.. الذهب يتراجع 5 جنيهات متأثرا بمضاربات المستثمرين

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 5 جنيهات، عقب استقرار سعري دام 3 أيام، ليباع عيار 24 بـ921 جنيهًا، وعيار 21 بـ805 جنيهات، وعيار 18 بـ690 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ6 آلاف و447 جنيهًا.

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّ التذبذب في أسعار الذهب عالميا يربك عمليات الشراء في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن تراجع الأسعار سببه عمليات المضاربة التى يحدثها المستثمرون في الأسواق العالمية.

وأكّد أنَّ هبوط الأسعار يشجع زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد، فيما ينخفض الطلب الشرائي للصناديق المتداولة بالبورصة والبنوك المركزية العالمية.

وتابع أنَّ سوق الذهب سيظل مذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وبعدها تتضح الرؤى، إلا أنّ المعدن النفيس يتجه نحو مزيد من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وبحسب نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإنَّ الذهب لا يزال الملاذ الآمن خاصة وسط تزايد أعداد إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

واستكمل "نجيب"، أنَّ الذهب سريع المكسب لسهولة تداوله ومعرفة مصنعيته وأسعاره العالمية، وهو الأنسب للمصريين وعاداتهم وتقاليدهم خاصة لدى العائلات بمحافظات الصعيد.