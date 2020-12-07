رئيس الأسقفية يدين الاعتداء على كنيسة بالقدس ويشيد بموقف الأزهر

أدان الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، محاولة إرهابي صهيوني إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس، ما تسبب في إلحاق أضرار بالغة بها.

وأشاد "حنا" في بيان له بموقف الأزهر الشريف الذي ندد بتلك المحاولة، ما يؤكد احترام المؤسسة الإسلامية العريقة لجميع الأديان والمقدسات ووقوفها في وجه الإرهاب والعنف الديني.

وأكد رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، أن المؤسسات الدينية جميعًا تتصدى لدعاوى العنف والإرهاب التي يحرص أصحابها على إلصاقها بالأديان وتعاليمها السامية، مشددًا على أن الكنيسة تعمل على محاربة التطرّف المجتمعي عبر مشروعات متعدّدة ثقافية وفنية واجتماعية في مصر.

الجدير بالذكر، أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا، ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الإنجيليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح محمد علي باشا والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس مرقس الأسقفية.

يذكر أن الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، دعا إلى اجتماع للمجلس التنفيذي لإبروشية مصر، وذلك لبحث استعدادات عيد الميلاد المجيد، في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا

وقال "حنا"، في بيان له: "نجتمع السبت المقبل لبحث كيفية الاحتفال بليلة الكريسماس في كنائسنا المختلفة في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كوفيد 19، والمعروف باسم كورونا"، لافتًا إلى أن الاجتماع يُعقد في قاعة كبرى تراعي فيها الكنيسة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين.

وأوضح رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، أن الاجتماع يتضمن شرح توصيات ممثلي منظمة الصحة العالمية الذين حضروا اجتماعات رؤساء الأساقفة مع رئيس أساقفة كانتربري الأسابيع الماضية.

وشدّد "حنا" على أن الكنيسة الأسقفية حريصة على صحة وسلامة رعاياها، وكذلك على مسؤوليتها الاجتماعية تجاه قضية انتشار الوباء الذي تساهم في علاج أضراره من خلال مؤسساتها المختلفة الطبية والمجتمعية.