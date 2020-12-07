وزيرة الصحة: "اللى عينه على الفلوس في مشروع البلازما مش عايزاه معانا"

أكدت الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، أن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، واحد من 7 تكليفات كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الصحة منذ عام 2018.

وقالت زايد، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب الذي يناقش مشروع قانون تجميع بلازما الدم، أنه تم التنسيق بين جميع الجهات المختصة بإشراف مباشر من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لإعداد مشروع تجميع وتصنيع البلازما.

وتابعت أنه تم التوافق علي معظم مواد القانون وبدأنا خطوات تنفيذية علي الأرض ،ونتمنى أن يرى هذا القانون النور قريبا.

وأضافت أن عمليات التصنيع البيولوجي يأتي في اطار الحرص علي صحة المصريين، مؤكدة "نستورد مشتقات البلازما بنسبة 100% من الخارج ومن هنا جاءت أهمية تجميع وفصل البلازما في مصر".

وأشارت إلى أن التجميع الأمن للبلازما مهم جدا، وطالبنا برقابة صحية من الجهات المختصة العالمية وهذه الجهات جميعا أشادت بمراكز البحث وتجميع البلازما في معامل وزارة الصحة وبالتالي كان لابد من وجود تشريع كفيل بحوكمة العمليه بحيث يتم التجميع الآمن سواء المتبرع أو أماكن الفصل، حيث أن البلازما ومشتقاتها تعالج أمراض حياة أو موت وليس فيها اختبارات.

ونوهت إلى أن الدول أصبح لديها اولوية في التصنيع لاسيما فى ظل تكليفات الرئيس السيسي والذى كلف بالاهتمام بهذا الملف من خلال جمع وتوزيع الدم ومركباته لغرض التصنيع وبيعة في الأسواق العالمية واحترام المعايير الدولية.

وشددت على أن الأماكن الحكومية لها الأولوية فى التراخيص مع إعطاء التراخيص للقطاع الخاص فى أضيق الحدود، قائلة: "اللى هيخش المشروع ده وعينه على الربح مش عايزاه معانا، نحن نعمل على تحقيق هذا المشروع للاكتفاء الذاتى، فهو مشروع قومي".